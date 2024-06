Mercato - Real Madrid : Un transfert surprise avec Barcelone ?

La rédaction

Malgré une saison ponctuée par deux titres majeurs, la Liga et la Ligue de Champions, le Real Madrid compte se montrer actif durant le mercato estival. Après l’arrivée de Kylian Mbappé pour renforcer le front de l’attaque, c’est au poste de gardien de but que pourrait débarquer la seconde recrue de l’été. Alors que l’avenir d’Andriy Lunin semble flou, les Merengue lorgneraient en seconde division espagnole, et auraient coché le nom de Joan García, portier de l’Espanyol.

Après une saison plus que réussie, le Real Madrid semble bien décidé à aller chercher de nouveaux titres lors du prochain exercice. Les pensionnaires de Santiago Bernabéu ont officialisé l’arrivée de Kylian Mbappé le 3 juin dernier, mais ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Alors que l’avenir d’Andriy Lunin s’est considérablement assombri depuis sa mise sur le banc en finale de la Ligue des Champions, les Madrilènes auraient déjà trouvé son potentiel remplaçant, en la personne de Joan García.

Andriy Lunin vers un départ ?

Arrivé au Real Madrid en 2018, Andriy Lunin s’est toujours vu attribuer le rôle de numéro deux, voire de numéro trois. Si les Merengue avaient fait appel à Kepa Arrizabalaga en fin de mercato l’été dernier pour pallier à la grave blessure de Thibault Courtois, l’Espagnol a rapidement été émis sur le banc par l’Ukrainien, qui a su se montrer impérial sur sa ligne. Mais depuis le retour du Belge, le portier de 25 ans n’a presque plus foulé la pelouse, y compris en Ligue des Champions. Une situation qu’aurait du mal à accepter l’international ukrainien (12 sélections). D’après AS , il pourrait être candidat à un départ. Un scénario auquel ne serait pas opposés les Champions d’Europe, puisque que son contrat expirera l’an prochain.

Joan García dans le viseur ?