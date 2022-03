Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cet international français attend un signal d'Ancelotti !

Publié le 1 mars 2022 à 16h10 par La rédaction

Ciblé par de nombreux grands clubs européens en vue du mercato estival, Jules Koundé ne devrait cependant pas faire son choix tant que le Real Madrid ne se serait pas officiellement manifesté.

Ce n’est un secret pour personne, le Real Madrid cherche constamment à recruter les meilleurs joueurs du monde à chaque poste. Alors qu’ils ont perdu Raphaël Varane et Sergio Ramos - partis à Manchester United et au PSG - lors dernier mercato estival, les dirigeants madrilènes ont pu se consoler avec la signature de David Alaba. Toutefois, Carlo Ancelotti aimerait recruter un autre taulier en défense centrale, à savoir Jules Koundé. Et heureusement pour le coach du Real Madrid, le pensionnaire du FC Séville serait plus que disposé à coopérer.

Jules Koundé attend l'appel du Real Madrid avant de sceller son avenir