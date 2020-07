Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un grand talent de Ligue 1 hors de portée pour Zidane ?

Publié le 18 juillet 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que le Real Madrid a des vues sur Eduardo Camavinga, le Stade Rennais a une nouvelle fois fermé la porte à un départ de sa jeune pépite cet été.

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité début juin, le Real Madrid a dégainé pour tenter de recruter Eduardo Camavinga cet été, et a offert pas moins de 60M€ pour recruter le jeune milieu de terrain du Stade Rennais, dont le profil plait beaucoup à Zinedine Zidane. Mais le club breton, qui nourrit encore de grandes ambitions pour les années à venir et notamment une participation en Ligue des Champions la saison prochaine, semble bien déterminé à conserver Camavinga.

« Notre souhait, c’est qu’il reste »