Mercato - Real Madrid : Un énorme bras de fer entre Gareth Bale et Ancelotti ?

Publié le 11 octobre 2021 à 18h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Gareth Bale resterait un indésirable pour le Real Madrid. Alors que Newcastle voudrait s'attacher les services de l'attaquant gallois, Carlo Ancelotti voudrait profiter de l'aubaine pour le vendre au mois de janvier. Toutefois, Gareth Bale ne l'entendrait pas de cette oreille, puisqu'il ne compterait pas quitter le Real Madrid avant l'issue de son bail.

Alors qu'il sera en fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Gareth Bale aurait pu quitter définitivement le club à plusieurs reprises. Devenu indésirable dans le club merengue, l'international gallois aurait été poussé vers la sortie lors des dernières fenêtres de transferts, mais aucun club n'aurait eu les épaules suffisamment solides pour assumer à la fois le transfert et le salaire du joueur. Toutefois, le Real Madrid pourrait être sauvé par Newcastle au mois de janvier. En effet, d'après les dernières indiscrétions de Defensa Central , les Magpies , qui vont être racheté par un fond d'investissements saoudiens, souhaiteraient enrôler des stars pour lancer leur nouveau projet XXL. Dans cette optique, la direction de Newcastle United aurait identifié le profil de Gareth Bale, à qui il ne resterait plus que quelques mois d'engagement avec le Real Madrid. Et à en croire les informations de Sport , divulguées ce lundi, Carlo Ancelotti voudrait à tout prix en profiter pour se débarrasser de Gareth Bale au mois de janvier. Une manière de récupérer quelques millions d'euros, d'économiser quelques mois de salaire et de ne surtout pas voir son attaquant gallois partir librement et gratuitement le 1er juillet. Toutefois, Gareth Bale devrait tout faire capoter.

Bale veut rester au Real Madrid en janvier, mais Ancelotti veut l'offrir à Newcastle