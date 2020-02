Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un dossier XXL de Zidane bientôt fixé… à 180M€ ?

Publié le 17 février 2020 à 23h30 par A.C.

Annoncé dans le viseur du Real Madrid et du FC Barcelone, Fabian Ruiz pourrait bientôt prolonger avec le Napoli.

On commence à retrouver le vrai Fabian Ruiz. Après une première saison exceptionnelle, qui a attisé la convoitise du FC Barcelone et du Real Madrid, le milieu a traversé une période plus compliquée au Napoli. L’arrivée de Gennaro Gattuso semble toutefois l’avoir relancé, puisque l’Espagnol est redevenu un titulaire en puissance de l’équipe napolitaine.

Le Napoli veut une clause de 180M€ pour Fabian Ruiz