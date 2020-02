Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé pourrait aider Leonardo à boucler un transfert colossal !

Publié le 17 février 2020 à 21h15 par A.M.

Annoncé dans le viseur du PSG, Marcelo serait bien décidé à quitter le Real Madrid. Et Kylian Mbappé pourrait bien faciliter ce deal. Explications.

À 31 ans et 13 ans après son arrivée, Marcelo aurait décidé de quitter le Real Madrid l’été prochain. Il faut dire que le Brésilien a vu Ferland Mendy lui prendre sa place cette saison. Frustré de se retrouver sur le banc, le latéral gauche envisagerait donc un départ alors que son contrat arrive à échéance en juin 2022. Dans cette optique, le PSG et la Juventus seraient les deux clubs les mieux placés pour récupérer le défenseur madrilène.

Le Real préfère vendre Marcelo au PSG