Mercato - Real Madrid : Un buteur de Zidane toujours plus proche d’un départ ?

En grande difficulté depuis son arrivée au Real Madrid l’été dernier, Luka Jovic ferait l’objet de négociations avancées avec le Napoli.

Alors qu’il faisait partie des têtes d’affiche du recrutement de Zinedine Zidane l’été dernier au Real Madrid avec son transfert à 60M€ en provenance de l’Eintracht Francfort, Luka Jovic (22 ans) peine à trouver sa place au sein du club merengue . Le buteur serbe évolue dans l’ombre de Zinedine Zidane, et un départ du Real Madrid est même évoqué avec insistance depuis quelques semaines pour Jovic.

Comme le confirme le journaliste italien Nicolo Schira, Naples serait très intéressé par le profil de Luka Jovic et aurait déjà débuté ses négociations avec l’agent du buteur du Real Madrid, Fali Ramadani, dans l’optique d’un transfert lors du prochain mercato estival. Pour rappel, le contrat de Jovic court jusqu’en 2025 avec le Real Madrid.

