Mercato - Real Madrid : Toni Kroos annonce le nouveau patron !

La rédaction

En fin de contrat avec le Real Madrid, Toni Kroos a donc indiqué qu'il mettrait un terme à sa carrière cet été. Et l'emblématique milieu de terrain allemand, interpellé par Jude Bellingham sur les réseaux sociaux, en a profité pour désigner le jeune crack anglais comme étant son digne successeur dans l'entrejeu du club merengue.

Cette semaine, Toni Kroos (34 ans) a surpris tout le monde en annonçant qu'il prendrait sa retraite à la fin de la saison. Le milieu de terrain allemand laissera un grand vide dans l'entrejeu du Real Madrid. Cependant, Kroos ne semble pas inquiet pour le futur de la Casa Blanca...

PSG - Real Madrid : Un phénomène répond clairement au transfert de Mbappé https://t.co/RNqvQBwZ9D pic.twitter.com/GzrGwZlTps — le10sport (@le10sport) May 23, 2024

Kroos passe un message à Bellingham

En réponse à l'hommage de Jude Bellingham, Toni Kroos a commenté un message sympathique et encourageant à l'égard de son jeune coéquipier du Real Madrid suite à son post sur Instagram . « Merci mon ami. Plus d’années ensemble auraient été injustes. J’ai apprécié chaque minute depuis que tu nous as rejoints ! Tu es plus que prêt à prendre le contrôle ! À 20 ans… » a-t’il ajouté sous la publication de son coéquipier anglais.

Un avenir radieux pour le Real Madrid

Avec Jude Bellingham désigné par Toni Kroos comme son successeur, le Real Madrid peut aborder l'avenir avec confiance. À seulement 20 ans, Bellingham représente le futur du club et est destiné à jouer un rôle central pendant de nombreuses années. Son intégration réussie et ses performances remarquables promettent de maintenir le Real Madrid au sommet du football européen. Pour rappel, pour sa première saison, Bellingham termine meilleur buteur du club avec 23 réalisations ainsi que meilleur passeur avec 11 passes décisives. Les supporters peuvent s'attendre à voir Bellingham évoluer et devenir le nouveau leader du milieu de terrain madrilène.