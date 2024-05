Mercato - Real Madrid : Une légende du club veut s'en aller !

La rédaction

Après une saison compliquée avec la Castilla, l’actuel entraîneur espagnol et légende du Real Madrid, Raùl Gonzalez, montre ses envies de quitter le club pour découvrir de nouveaux horizons. L'ancien attaquant du club merengue envisagerait de prendre la direction de l'Allemagne, un pays où il avait évolué au cours de sa carrière de joueur.

La légende du Real Madrid, Raùl Gonzalez, vient de terminer sa cinquième, et certainement dernière saison, en tant qu’entraîneur de la Castilla avec un bilan assez négatif. Une saison qui confirme l’envie de départ de l’entraineur espagnol. Cependant, Raùl ne compte pas arrêter sa carrière d’entraîneur et souhaite au contraire découvrir un nouveau championnat.

Raùl veut quitter le Real Madrid

Selon Sport Bild , Raùl Gonzalez, 46 ans, souhaiterait quitter ses fonctions d’entraineur de la Castilla dès cet été afin de rejoindre un autre championnat bien différent. Ce dernier aurait des envies de découvrir le championnat allemand lui qui n'a connu que l'Espagne et les équipes du Real Madrid en tant qu'entraîneur. Un championnat qui regorge de jeunes talents et qui séduirait alors l’ancien attaquant espagnol.

Une dernière compliquée

Pour sa dernière saison, le Real Madrid Castilla termine avec bilan décevant. Une neuvième place avec 13 victoires, 12 matchs nuls et 12 défaites qui montre que l’équipe n’a jamais eu la volonté et les ressources pour prétendre à la promotion. La saison dernière, la Castilla avait terminé troisième avec 18 points de plus que cette saison (69 contre 51). Une dernière saison bien difficile donc pour Raùl qui devrait quitter son club de toujours cet été.