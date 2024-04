Mercato : Real Madrid, OL... Benzema annonce son retour ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Engagé avec Al-Ittihad jusqu'en juin 2026, Karim Benzema a jeté le doute sur son avenir en Arabie Saoudite. Regrettant un certain manque de qualité au sein de son groupe, l'ancien international français n'est pas certain de rester. Et ce n'est pas son dernier message sur les réseaux sociaux qui vont stopper les rumeurs autour de son futur.

Karim Benzema semble regretter quelque peu son départ en Arabie Saoudite. En froid avec son entraineur, le buteur français n'a jamais retrouvé son niveau aperçu au Real Madrid la saison dernière. Ce vendredi, il a apporté quelques éléments de réponse. Et il n'a pas hésité à adresser un petit tacle à ses coéquipiers.

Mercato : Benzema prépare déjà son transfert ? https://t.co/z4j1IOmFXI pic.twitter.com/ndOApRVMPt — le10sport (@le10sport) April 7, 2024

La mise au point de Benzema

« Ce n’est pas le même jeu, pas les mêmes joueurs (sourire). J’ai besoin d’aide sur le terrain. Je ne peux pas gagner un match tout seul. J’ai besoin d’autres joueurs et de beaucoup de choses. Mais, c’est différent. C’est ma première saison en Arabie saoudite. J’espère bien finir la saison, gagner, et c’est tout. Pour moi, le plus important est ici pour le moment… voyons ce qui se passera dans le futur. Il y a beaucoup de nouvelles chaque jour. Voyons voir » a déclaré le joueur d'Al-Ittihad en zone mixte, jetant ainsi le trouble sur son futur.

Le nouveau message énigmatique de Benzema