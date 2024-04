Mercato : PSG, Real Madrid… Haaland a choisi son prochain club

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Erling Haaland est encore loin du terme de son contrat avec Manchester City. Pourtant, son avenir commence à être régulièrement évoqué en Espagne. Et pour cause, le buteur norvégien souhaiterait porter le maillot du Real Madrid une fois son passage en Premier League terminée. A voir désormais si la Casa Blanca sera en capacité de le recruter.

Erling Haaland se présente rarement en conférence de presse. Alors chacune de ses apparitions crée l'évènement. En mars dernier, les journalistes s'étaient amassés en salle de presse pour écouter la star de Manchester City parler de son avenir en Angleterre. « Je le dis maintenant, ça fera probablement les gros titres. On ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve demain mais je suis heureux. Vous pouvez écrire ceci mais vous devez aussi écrire tout ce que j’ai dit avant. Je suis heureux » avait confié Haaland, conscient que sa déclaration allait faire parler.

Succession de Mbappé : Le PSG reçoit une réponse à 130M€ https://t.co/H2sIpYtrCi pic.twitter.com/Wibi6YbHEf — le10sport (@le10sport) April 5, 2024

Haaland veut le Real Madrid

Certains l'ont perçu comme une manière de préparer le terrain à un départ. Selon la presse espagnole, Haaland avait pour plan de filer en Espagne en 2025. Non pas au FC Barcelone ou au PSG, mais bien au Real Madrid comme l'a indiqué le journaliste Ramon Alvarez de Mon. « Quand il signe à Manchester City, il dit au Real Madrid qu'il a une porte de sortie et qu'il veut aller à Madrid à l'avenir, son père a parlé à un moment donné d'un possible atterrissage en Espagne... » a déclaré le journaliste espagnol sur sa chaine Youtube.

Une arrivée remise en question ?