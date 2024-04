PSG : Mbappé va provoquer un autre départ ?

Thomas Bourseau

L’avenir de Kylian Mbappé s’écrit loin du PSG et plus précisément du côté du Real Madrid. Et d’ailleurs, il en serait de même pour son jeune frère Ethan, seulement âgé de 17 ans, et pour qui l’aventure parisienne devrait prendre fin incessamment sous peu. Explications.

Depuis l’annonce en interne de Kylian Mbappé concernant son départ en fin de saison, Ethan Mbappé n’a plus été retenu par Luis Enrique dans le groupe du PSG quel que soit le match disputé et l’importance de la rencontre. Et ce ne serait pas anodin au vu des informations de Fabrice Hawkins.

Le PSG ne discute plus avec Kylian Mbappé… ni son petit frère Ethan !

Selon le journaliste de RMC Sport , le PSG aurait tout bonnement gelé les discussions avec le clan Mbappé pour le petit frère du meilleur buteur de l’histoire du club depuis que ce dernier a annoncé qu’il pliera bagage au terme de son contrat cet été. Et maintenant ? Quel avenir pour le jeune Ethan Mbappé (17 ans) ?

La Ligue 1, l’Allemagne ou l’Espagne pour Ethan Mbappé ?