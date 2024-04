Transferts - PSG : Deux stars s’éloignent, il balance tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pour compenser le départ de Kylian Mbappé qui s'en ira libre en fin de saison, le PSG envisagerait de mettre 200M€ sur la table pour recruter Vinicius Junior en provenance du Real Madrid. Mais Michel Salgado, ancienne légende du club merengue, assure que ces deux stars porteront évolueront bel et bien dans la capitale espagnole l'an prochain.

Ce n'est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé quittera le PSG l'été prochain et devrait, sauf un énorme rebondissement de dernière minute, s'engager libre avec le Real Madrid. Du coup, à en croire les dernières révélations de la presse espagnole, la direction parisienne envisagerait de proposer 200M€ à l'écurie espagnole pour faire venir Vinicius Junior et ainsi assurer la succession de Mbappé. Sauf que le PSG semble bien mal embarqué...

Salgado jette un froid pour Vinicius au PSG

Interrogé au micro d' El Chiringuito , Michel Salgado a mis les choses au clair sur cette piste Vinicius Junior au PSG : « Une offre de 200M€ du PSG pour Vinicius Jr ? Je ne sais pas, avec Madrid ils ont la meilleure équipe donc je ne pense pas qu'il partirait. Il est très apprécié au Real Madrid puisqu’il est un des joueurs les plus importants. Je pense que c'est l'inverse, il faut recruter quelqu'un pour essayer de retenir ce qui veulent partir. Vinicius, Bellingham, Mbappé... Je ne pense vraiment pas qu'il veuille partir donc nous ne sommes pas très inquiets de la question de l'offre. Je ne pense pas que Madrid soit très inquiet », estime l'ancien défenseur emblématique du Real Madrid.

Transfert confirmé pour Mbappé