Incroyable, Benzema relance son mercato !

Thomas Bourseau

Karim Benzema n'y arrive visiblement pas. Après la défaite face à Al-Ahli (1-0), le Ballon d'or 2022 n'a pas pu empêcher le match nul contre Al-Taawon vendredi soir (0-0). Lors de ces deux matchs, Benzema est d'ailleurs resté muet d'un point de vue statistiques. De quoi lui permettre de pousser un coup de gueule et de nourrir les interrogations sur son avenir à Al-Ittihad.

Karim Benzema a beaucoup fait parler de lui pendant une grande partie du mercato hivernal. En effet, décrié à Al-Ittihad où il a même été surnommé Ben-Hazima, ce qui veut dire : fils de la défaite, Benzema semblait éventuellement proche d’un retour à l’OL ou tout simplement dans un club européen. Finalement, Karim Benzema est resté au sein du club de Djeddah. Mais pour combien de temps ?

«Il y a beaucoup de nouvelles chaque jour. Voyons voir»

Contractuellement lié à Al-Ittihad jusqu’en 2026, le Ballon d’or 2022 n’a clairement pas assuré qu’il honorerait son bail avec le pensionnaire de Saudi Pro League jusqu’à son terme en zone mixte vendredi soir. « Pour moi, le plus important est ici pour le moment… voyons ce qui se passera dans le futur. Il y a beaucoup de nouvelles chaque jour. Voyons voir ». a confié Benzema dans des propos rapportés par Foot Mercato.

Real Madrid : La punchline de Benzema en Arabie saoudite ! https://t.co/xRljLbSXyM pic.twitter.com/CWDkxniSDt — le10sport (@le10sport) April 6, 2024

«J’ai besoin d’autres joueurs et de beaucoup de choses»