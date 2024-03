Benzema : Un clash va plomber son retour ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le Real Madrid a fait savoir qu'il ne libérerait pas Kylian Mbappé pour participer aux Jeux Olympiques de Paris, une autre star française pourrait prendre sa place. Il s'agit de Karim Benzema, dont la retraite internationale avait été officialisée après le Mondial 2022. Mais selon Daniel Riolo, le buteur pourrait se retrouver à court de forme après ses clashs avec Marcelo Gallardo.

Thierry Henry est face à un énorme casse-tête. Le sélectionneur de l'équipe de France olympique a la possibilité de convoquer trois joueurs de plus de 23 ans. Le choix est cornélien pour me sélectionneur qui doit en plus composer avec la réticence des équipes à libérer leurs stars. C'est dans ce contexte délicat qu'Henry a reçu un appel inattendu, celui de Karim Benzema. « Les JO ? Pourquoi pas, bien sûr, ça peut être top ! » a confié le buteur d'Al-Ittihad dans des propos rapportés par La Chaîne L'Equipe.

Henry sort du silence pour Benzema

Questionné sur la présence de Benzema à Paris, Thierry Henry n'a pas fermé la porte. « Je reviens au même débat, je ne cite personne. Je n’ai cité personne. La liste sera bien élargie. Toutes les portes sont ouvertes, pour tout le monde. Maintenant qui sera dans la liste ? Ça c’est un autre débat. Papin et Cantona peuvent venir aussi (rires) » a confié le sélectionneur, qui souhait installer un certain mystère autour de sa liste.

« Il a eu plein d’embrouilles en Arabie Saoudite »