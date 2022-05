Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland… Un incroyable coup envisageable avec Cristiano Ronaldo ?

Publié le 28 mai 2022 à 23h30 par La rédaction

Après avoir abandonné le dossier Erling Haaland, le Real Madrid a finalement vu Kylian Mbappé lui filer entre les doigts, et prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Toutefois, les Merengue pourraient bien ne pas avoir dit leur dernier mot, et un retour de Cristiano Ronaldo cet été ne serait pas impossible.

Alors que le mercato estival approche à grands pas, Cristiano Ronaldo pourrait faire parler de lui. En effet, si l’international Portugais a réalisé une saison intéressante avec 24 buts et 3 passes décisives en 38 rencontres, Manchester United a été bien décevant collectivement, et ne participera pas à la prochaine édition de la Ligue des champions. Alors qu’un départ du joueur de 37 ans a régulièrement été évoqué, celui-ci souhaiterait tout de même rester chez les Red Devils , pour les faire revenir sur le devant de la scène européenne. Toutefois, le Real Madrid a manqué deux gros coups, et pourrait tenter de rapatrier CR7 , avec l’aide de son agent Jorge Mendes.

« Rejoindre le Real Madrid n'est pas au-delà du domaine du possible »

Selon Samuel Luckhurst, alors qu’Erling Haaland a rejoint Manchester City, et que Kylian Mbappé a prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain, il ne serait pas impossible de voir Cristiano Ronaldo faire son grand retour au Real Madrid. « S’il y a un agent qui peut rendre l'impossible possible, c'est bien Jorge Mendes, le représentant de Ronaldo. Rejoindre le Real Madrid sous la direction de Carlo Ancelotti n'est pas au-delà du domaine du possible maintenant qu'Erling Haaland et Kylian Mbappe ont glissé entre les mailles du filet » a confié le rédacteur en chef de la partie dédiée à Manchester United pour le Manchester Evening News .