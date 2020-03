Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le dossier Donnarumma une nouvelle fois relancé ?

Publié le 4 mars 2020 à 13h30 par La rédaction

Annoncé avec insistance sur le départ l'été prochain, Gianluigi Donnarumma intéresserait le Real Madrid et le PSG. Mais la Juventus semble également très bien positionnée pour le gardien du Milan AC.

Malgré l’arrivée de Thibault Courtois il y a un peu plus d'un an, Gianluigi Donnarumma serait sur les tablettes du Real Madrid. Le club merengue voudrait s’attacher les services du gardien de 21 ans qui verra son contrat se terminer à l’AC Milan en juin 2021. Le Paris-Saint-Germain se serait aussi positionné sur le dossier mais selon les dernières tendances, Donnarumma pourrait finalement ne pas quitter l’Italie.

Avantage Juventus pour Donnarumma ?

Le journaliste italien Nicolò Schira explique via son compte Twitter que la Juventus serait toujours intéressé par Donnarumma. Le club piémontais aurait même envoyé Fabio Paratici, son coordinateur technique, à Milan pour entamer de nouvelles négociations. Les deux clubs se sont déjà rencontrés pour parler de l'avenir du joueur. Et la Juventus, qui a déjà tenté à plusieurs reprises de recruter Gianluigi Donnarumma ces dernières années, pourrait donc prendre le dessus sur le Real Madrid et le PSG l'été prochain.