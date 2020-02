Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane sous le charme de William Saliba ?

Publié le 14 février 2020 à 11h30 par La rédaction

Après s'être considérablement renforcé offensivement, le Real Madrid voudrait désormais étoffer son secteur défensif. Et pour cela, Zinedine Zidane ferait notamment les yeux doux à William Saliba.

Éder Militão est arrivé du FC Porto le 1er juillet 2019 pour renforcer la défense du Real Madrid. Le club merengue n’avait pas recruter en défenseur central depuis bien longtemps. Avec ce renfort, Zinedine Zidane compte 4 défenseurs centraux dans son équipe avec Sergio Ramos, Raphaël Varane et Nacho Fernández. Problème, ce dernier pourrait prochainement partir tandis que Sergio Ramos se rapproche de la fin de sa carrière. Au Real Madrid, il faut donc penser à l'avenir et on aurait d’ores et déjà décidé de recruter un nouveau défenseur central. Plusieurs pistes auraient alors été activées et l'une d'elles mèneraient du côté de l'ASSE...

Saliba bientôt au Real Madrid ?