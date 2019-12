Mercato - Real Madrid : Le prix de ce dossier XXL est connu !

Foot - Mercato - Real Madrid

Annoncé dans le viseur du Real Madrid, entre autres, Jadon Sancho animera probablement le prochain mercato. Et son prix serait astronomique.

Jadon Sancho est un phénomène. Un joueur précoce et avec du caractère. Un profil rare que tout le marché s'arrache quand s'ouvre la possibilité d'un transfert. Manchester United, le Real Madrid et Chelsea sont les noms revenant le plus fréquemment ces derniers temps pour recruter la pépite anglaise de Dortmund à l'issue de la saison. À 19 ans, Jadon Sancho devrait partir pour une somme record pour le championnat allemand.

Le prix de Jadon Sancho devrait osciller autour des 150M€ selon le journaliste Jan Aage Fjortoft. Une somme record en Allemagne pour un transfert, non sans rappeler celui d'Ousmane Dembélé, un profil ressemblant d'ailleurs à celui de Jadon Sancho. Toujours est-il que cette somme ne devrait pas freiner les ardeurs des plus grands d'Europe, le Real Madrid et Manchester United en tête.

Re: Sancho An updateSancho has been told he MUST stay till summer at least. So NO January- move possible. “Goals/assists/wins”I understand Liverpool still on, but gone a bit colder after Dortmund has been let it known that they want 127 million pounds for the player