Mercato - Real Madrid : L’arrivée de David Alaba est imminente !

Publié le 31 mars 2021 à 20h00 par T.M.

Si David Alaba n’a toujours pas annoncé son futur club, cela pourrait intervenir d’ici peu et c’est le Real Madrid qui pourrait rafler la mise avec l’Autrichien.

Sur le marché des transferts, David Alaba est l’une des grosses opportunités à saisir en ce moment. En effet, l’Autrichien a officialisé son futur départ du Bayern Munich et cet été, il sera libre de s’engager où il le souhaite. Forcément, engager un joueur d’un tel calibre intéresse les plus grands clubs européens. Depuis plusieurs semaines désormais, les rumeurs sont nombreuses à propos d’Alaba que l’on annonce au PSG ou au FC Barcelone. Mais actuellement, c’est le Real Madrid qui tiendrait la corde, bénéficiant d’un accord verbal. Et prochainement, cet accord pourrait être officiellement signé.

Le Real Madrid touche au but !