Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un chassé-croisé à venir entre Alaba et ce protégé de Zidane ?

Publié le 31 mars 2021 à 10h30 par H.G.

Alors qu’ils sont tous deux en fin de contrat, David Alaba et Lucas Vazquez pourraient se retrouver au coeur d’un chassé croisé lors de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

David Alaba sera sans doute l’une des principales attractions du prochain mercato estival. En effet, l’international autrichien a récemment annoncé son départ du Bayern Munich le 30 juin prochain au terme de son contrat, et il est désormais annoncé avec insistance du côté du Real Madrid. Cependant, les Merengue risquent aussi de perdre deux de leurs joueurs gratuitement cet été, puisque Sergio Ramos et Lucas Vazquez arriveront eux-aussi au terme de leur contrat le 30 juin. Et tout indique dans cette optique qu’un gros chassé-croisé pourrait intervenir entre David Alaba et le second cité.

Les chemins de David Alaba et de Lucas Vazquez vont se croiser cet été