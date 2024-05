Mercato - Real Madrid : Coup de théâtre pour cette légende

La rédaction

Au Real Madrid, tous les yeux sont actuellement rivés sur la finale de la Ligue des Champions, que les Merengue joueront ce samedi contre le Borussia Dortmund à Wembley. Pourtant, le club madrilène s’agite à tous les niveaux. En interne, l’officialisation du transfert de Kylian Mbappé ne devrait plus tarder, tandis que du côté de la Castilla, une excellente nouvelle est tombée : Raúl continuera de coacher la réserve de la Casa Blanca la saison prochaine.

Si le Real Madrid a toujours eu l’étiquette d’empileur de stars, force est de constater que les pensionnaires du Santiago Bernabéu s’appuie de plus en plus sur de jeunes joueurs exprimant leur plein potentiel. Parmi les cracks sortis du centre de formation des Madrilènes, deux jouent pour l’équipe de Carlo Ancelotti : Dani Carvajal et Lucas Vazquez. Un autre élément formé au sein de la Maison-Blanche est lui aujourd’hui coach de la Castilla : Raúl. Alors que des rumeurs autour d’un départ de la légende du club de Florentino Pérez fusaient ces dernières semaines, l’Espagnol a remis les pendules à l’heure.

Raúl va rester au Real Madrid

Dans des propos relayés par Relevo , Raúl a annoncé qu’il occuperait toujours le banc de touche de la Castilla la saison prochaine : « Est-ce que je vais continuer la saison prochaine ? Aujourd'hui, je dis oui. Mon avenir le plus proche est maintenant d'aller au Bernabéu et d'essayer de voir la seconde mi-temps (du match contre le Betis). Et à partir de là... Dans le monde du football, il faut vivre dans le présent, ne pas regarder trop loin dans le futur. Mais si je devais vous répondre maintenant, je dirais oui. »

