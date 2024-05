Mercato - PSG : Le terrible constat de Riolo sur le remplaçant de Mbappé

Thibault Morlain

Ce samedi soir, la rencontre face à l’OL marquait donc la dernière du PSG avec Kylian Mbappé. A compter de la saison prochaine, le club de la capitale devra évoluer sans sa star française. Le remplacer ne sera pas simple. Performant ces derniers mois, Bradley Barcola est considéré par certains comme le remplaçant naturel de Mbappé. Daniel Riolo ne le voit pas tout clairement pas du même oeil…

L’été dernier, le PSG n’a pas hésité à lâcher 50M€ pour recruter Bradley Barcola en provenance de l’OL. Après des débuts compliqués, celui qui vient d’être appelé en équipe de France pour disputer l’Euro a réalisé d’excellentes performances ces derniers mois. Barcola a été très bon au PSG. De quoi en faire le remplaçant de Kylian Mbappé, d’autant plus qu’il évolue sur l’aile gauche ? Au micro de RMC , Daniel Riolo a été très clair sur le fait que l’ancien de l’OL n’arrivera jamais à la cheville de Mbappé et de ce qu’il a pu réaliser à Paris.

Barcola jamais à la hauteur de Mbappé ?

« Tu as, ce que beaucoup de gens en France considèrent être une petite pépite, qui soi-disant doit être le remplaçant de Mbappé. A mon avis, il est très très très loin des 7 années et du nombre de buts de Mbappé. Je pense qu’il ne le fera jamais dans sa vie », a alors lâché Daniel Riolo à propos de Bradley Barcola.

« Il n'y a pas de remplaçant à Kylian Mbappé »