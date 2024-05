Mercato : La mise au point du Real Madrid pour la succession de cette star

Arnaud De Kanel

Une page se tourne au Real Madrid. Samedi soir, pendant que Kylian Mbappé disputait son dernier sous les couleurs du PSG, Toni Kross jouait quant à lui sa dernière rencontre avec le Real Madrid au Bernabeu. La question de sa succession commence déjà à se poser et Carlo Ancelotti a tenu à mettre les choses au point.

Séquence émotion à Madrid samedi soir. Après avoir annoncé qu'il prenait sa retraite à l'issue de la saison en début de semaine, Toni Kroos a disputé son dernier match au Bernabeu. Ce départ sera difficile à compenser tant son profil est unique, et même Jude Bellingham ne prendra pas le relai de la légende allemande selon Carlo Ancelotti.

Mercato - Real Madrid : Coup de théâtre pour une star, Zidane sort du silence https://t.co/KEkWM91FdH pic.twitter.com/GZNlyOuVcG — le10sport (@le10sport) May 26, 2024

Bellingham ne remplacera pas Kroos

« Non. Bellingham, plus proche du but adverse il est, mieux c'est... Pour Kroos, personne n'a ses caractéristiques sur le marché. On doit le remplacer d'une autre façon. Nous avons des milieux avec beaucoup de qualité, différentes. On devra s'adapter », a déclaré le coach du Real Madrid en conférence de presse. L'Italien s'attend également à revoir certains aspects de sa tactique.

«Nous pouvons imaginer un jeu plus vertical»