Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un joueur prêt à entrer en guerre avec Zidane et Pérez ?

Publié le 7 septembre 2020 à 0h00 par La rédaction

Alors que le Real Madrid voudrait se séparer de lui, Mariano Diaz n’aurait aucune envie de quitter le club espagnol lors de ce mercato estival.

Mariano Diaz ne fait pas partie des premiers choix de Zinédine Zidane. Arrivé en 2018 au Real Madrid en provenance de l’OL, l’attaquant dominicain n’a disputé que 42 minutes de jeu en Liga la saison dernière. A la recherche de liquidités, le Real Madrid a donc logiquement placé le joueur sur la liste des transferts. A en croire la presse espagnole, les dirigeants merengues auraient tenté d’envoyer Mariano Diaz au Benfica, mais le joueur aurait refusé de rejoindre la formation portugaise. Et pour cause.

Mariano veut poursuivre sa carrière au Real Madrid malgré son statut