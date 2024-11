Mercato - Real Madrid : C’est terminé pour Vinicius Jr ?

Thomas Bourseau

Vinicius Jr aurait pu rafler le premier Ballon d’or de sa carrière le 28 octobre dernier. Cependant, la récompense individuelle suprême a été attribuée à Rodri. La star du Real Madrid compte bien prouver qu’il finira par rafler le Ballon d’or et ne compte pas le faire ailleurs qu’à la Casa Blanca.

Le Real Madrid a assemblé les Quatre Fantastiques au fil des années. En 2018, Vinicius Jr a débarqué dans la foulée du départ de Cristiano Ronaldo avant que Rodrygo Goes le rejoigne un an plus tard. En juin 2023, Jude Bellingham a été transféré pour un peu plus de 100M€ en provenance du Borussia Dortmund avant que Kylian Mbappé vienne boucler la boucle à la dernière intersaison.

Vinicius Jr veut rester au Real Madrid malgré les rumeurs de transfert

Cependant, en raison des divers scandales racistes en Espagne dont il est la victime notamment, certains médias espagnols évoquent un éventuel départ de Vinicius Jr et ce, quand bien même le principal intéressé ait assuré en octobre dernier qu’il souhaitait effectuer la totalité de sa carrière au Real Madrid. Fabrizio Romano a tenu à calmer tout le monde.

«Il n'y a rien entre lui et un autre club européen»

Sous contrat jusqu’en juin 2027 au Real Madrid, Vinicius Jr ne serait pas sur le point de dire oui à un autre club pour la simple et bonne raison qu’il ne serait absolument pas courtisé. « Beaucoup de clubs dans le monde apprécient Vinicius Jr parce que c'est un grand joueur, mais je peux vous garantir qu'à ce jour, il n'y a rien entre lui et un autre club européen ».