Mercato - Real Madrid : L'aveu de Camavinga sur son arrivée à Madrid !

Publié le 21 mai 2022 à 10h30 par La rédaction

Alors qu'il ne dispose pas encore d'un temps de jeu très important au Real Madrid, Eduardo Camavinga savoure néanmoins sa nouvelle vie en Espagne.

Transféré au Real Madrid durant l’été 2021, Eduardo Camavinga a réalisé une bonne première saison en Espagne. En effet, si Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro et Federico Valverde ont été les quatre options prioritaires de Carlo Ancelotti au cours de cette campagne, l’international français a tout de même participé à 38 des 51 rencontres disputées par les Merengue depuis son arrivée. Toutefois, si le joueur de 19 ans apparaît comme le futur taulier de l’entrejeu madrilène, celui-ci n’a connu que 16 titularisations, mais Camavinga était conscient qu'il ne serait pas facile d'obtenir rapidement une place dans le onze de départ.

« Je continue à bosser comme je le fais et ça viendra naturellement »

Au micro de Julien Maynard pour Telefoot , Eduardo Camavinga est revenu sur sa signature au Real Madrid, où il savait qu’il ne serait pas immédiatement titulaire : « Oui je savais que ça allait prendre du temps pour être titulaire. C’est la première chose que l’on m’a dit aussi parce que je ne suis pas très patient non plus. Mais Je prends mon mal en patience, je continue à bosser comme je le fais et ça viendra naturellement. »