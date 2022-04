Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça se confirme pour ce renfort colossal !

Publié le 24 avril 2022 à 15h00 par Axel Cornic

En fin de contrat avec Chelsea, Antonio Rüdiger attise la convoitise de nombreux clubs, du PSG à la Juventus en passant par le FC Barcelone. C’est pourtant le Real Madrid qui pourrait rafler la mise...

Ou jouera Antonio Rüdiger la saison prochaine ? Comme de nombreuses stars du football européen, le défenseur allemand se retrouve à seulement quelques semaines de la fin du contrat qui le lie à Chelsea. Son entraineur Thomas Tuchel a plusieurs fois expliqué vouloir le retenir, mais la situation assez délicate du club londonien fait que plusieurs cadres devraient filer et Rüdiger semble se diriger vers ce scénario. Le Paris Saint-Germain pense à lui, mais ces derniers jours en Espagne et en Angleterre on parle surtout du Real Madrid, qui pourrait boucler un nouveau gros coup à 0€ en défense après David Alaba l’été dernier.

Intertitre 1