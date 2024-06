Mercato - Real Madrid : Après Mbappé, signature XXL en perpective !

La rédaction

L’intersaison du Real Madrid est bien évidemment marquée par l’arrivée de Kylian Mbappé. Mais les Merengue ne comptent bien évidemment pas se satisfaire du débarquement du Français, et doivent notamment gérer plusieurs prolongations. Parmi les dossiers chauds présents sur le bureau de Florentino Pérez, figure celui de Dani Carvajal. Et que les supporters merengue se rassurent, le latéral droit devrait bien se voir proposer un nouveau bail par l’écurie madrilène.

Après être parvenu à remporter la Liga et à décrocher une nouvelle Ligue des Champions, le Real Madrid compte profiter de l’été pour renforcer l’effectif de Carlo Ancelotti. Pour y parvenir, les pensionnaires de Santiago Bernabéu espèrent encore faire de grands coups sur le marché des transferts, et lorgne notamment sur Alphonso Davies. Les Merengue comptent également conserver leurs tauliers, comme Dani Carvajal. Et sa prolongation semble en bonne voie.

Le Real Madrid veut proposer une prolongation à Carvajal

D’après les informations de Fabrizio Romano, le Real Madrid travaille activement sur la prolongation de Dani Carvajal. En fin de contrat en juin 2025, l’Espagnol fait partie des indéboulonnables de l’équipe de Carlo Ancelotti. Le journaliste italien ne précise pas quelle sera la durée du nouveau bail que mettra sur la table la Maison blanche .

Une grande saison pour Carvajal

Épargné par les blessures cette saison, Dani Carvajal a grandement contribué aux titres majeurs remportés par le Real Madrid. Disputant 28 matchs en Liga, son coup d’éclat de l’année a sûrement été son ouverture du score en finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund le 1er juin dernier.