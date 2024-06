Mercato - Real Madrid : Fake news pour le contrat de Mbappé ?

Thomas Bourseau

Le PSG a témoigné du départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid à l’intersaison. Dans les discussions entre les deux parties concernées, le sujet des droits à l’image est arrivé sur la table. Et contrairement à ce qui s’est dit dans la presse, Mbappé ne touchera pas 90 % de ses droits à la Casa Blanca. Explications.

Kylian Mbappé a (enfin) atterri au Real Madrid cet été après que le feuilleton autour de son avenir ait mis le feu au mercato pendant des années et plus particulièrement à l’été 2021 lorsque Mbappé avait réclamé un bon de sortie à ses dirigeants pour la suite de sa carrière. C’est désormais officiel depuis le 3 juin dernier et le communiqué du club merengue : Mbappé sera, sauf énorme revirement de situation à l’avenir, un joueur du Real Madrid jusqu’en juin 2029.

60 % de ses droits à l’image reviendront à Mbappé au Real Madrid

A en croire les informations communiquées par Relevo , Kylian Mbappé va changer une politique claire instaurée depuis des années au Real Madrid, à savoir le droit à l’image et le partage des revenus à ce sujet à 50/50. Selon le média espagnol, Mbappé devrait empocher 60 et 70% de ses revenus en droit à l’image au Real Madrid qui tourneront autour de l’utilisation commerciale de son image, tant au niveau professionnel que personnel.

