Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti pourrait déjà se débarrasser de plusieurs stars !

Publié le 4 juin 2021 à 23h00 par A.D.

Tout juste arrivé sur le banc du Real Madrid, Carlo Ancelotti devrait procéder à un grand ménage cet été. Selon la presse espagnole, le coach italien compterait se débarrasser de Gareth Bale, Marcelo et Isco.

En perte de vitesse depuis de longs mois, Gareth Bale, Marcelo et Isco sont devenus des indésirables au Real Madrid. Alors qu'il ne comptait plus sur ses trois joueurs, Zinedine Zidane aurait tenté à plusieurs reprises de s'en débarrasser. Toutefois, il n'aurait pas trouvé preneur, hormis lors du dernier mercato estival avec le prêt de Gareth Bale à Tottenham. Alors que Carlo Ancelotti a pris la succession de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid, Gareth Bale, Marcelo, Isco ne devraient pas vivre un mercato différent cet été.

Gareth Bale, Marcelo et Isco poussés vers la sortie cet été ?