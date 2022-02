Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti veut boucler un gros coup à 35M€ !

Publié le 21 février 2022 à 22h10 par A.D.

Très performant sous les couleurs de l'Ajax, Ryan Gravenberch serait plus que jamais dans le viseur du Real Madrid. En effet, le club merengue n'aurait pas écarté l'idée de le recruter lors du prochain mercato estival.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur de l'Ajax, Ryan Gravenberch aurait tapé dans l'oeil de Carlo Ancelotti. Comme annoncé par ABC au début du mois de février, le coach du Real Madrid serait tombé sous le charme du crack de 19 ans et envisagerait de le recruter lors du prochain mercato estival. Et à en croire le média espagnol, Carlo Ancelotti pourrait rafler la mise pour une somme proche de 35M€.

Le Real Madrid n'a pas oublié Ryan Gravenberch