Mercato - Real Madrid : Une occasion en or s'offre à Perez pour cette ancienne piste du PSG !

Publié le 21 décembre 2021 à 1h00 par D.M.

Sergej Milinkovic-Savic devrait quitter la Lazio à la fin de la saison. L'international serbe est annoncé dans le viseur du Real Madrid, de Manchester United et de la Juventus.

« Je rêve de jouer pour le Real Madrid depuis que je suis enfant. C'est le plus grand objectif de ma carrière et je ferai de mon mieux pour y parvenir ». Interrogé sur ses ambitions en février dernier, Sergej Milinkovic-Savic n’a pas caché son envie d’évoluer, un jour, sous les couleurs du Real Madrid. Et à en croire la presse italienne, le joueur de la Lazio Rome apparaîtrait dans le viseur de la formation espagnole. Selon les informations d’ Il Messaggero , le milieu de terrain serait surveillé par la Casa Blanca , mais aussi par la Juventus et Manchester United.

Un départ à la fin de la saison pour Milinkovic-Savic