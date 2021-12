Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid engage un nouveau bras de fer avec le PSG !

Publié le 20 décembre 2021 à 22h45 par Th.B.

Sur le marché des transferts, le PSG et le Real Madrid se croisent régulièrement. Et ce serait une nouvelle fois le cas dans la course à la signature d’Antonio Rüdiger qui pourrait potentiellement devenir agent libre à la fin de la saison.

Et si le PSG piochait dans l’effectif de Thomas Tuchel ? Pierre angulaire du sacre européen de Chelsea en Ligue des champions lors de la dernière édition de la compétition, Antonio Rüdiger voit son contrat arriver à expiration à la fin de la saison. Et en l’état, en raison du refus de Chelsea de lui proposer une offre financière à la hauteur des attentes de l’international, le départ de Rüdiger en tant qu’agent libre se préciserait. Le PSG aurait déjà démarché l’entourage de l’international allemand selon Sport BILD .

Une batalle pour Rüdiger !

Une information confirmée par Fabrizio Romano qui a cependant tenu à affirmer qu’un nouveau bras de fer entre le Real Madrid et le PSG devrait avoir lieu sur le marché des transferts. Outre les dossiers David Alaba par le passé et Erling Braut Haaland plus récemment, le PSG serait confronté à la concurrence du Real Madrid qui se serait également renseigné auprès du clan Antonio Rüdiger. Reste à savoir quel dénouement connaîtra le feuilleton Rüdiger désormais.