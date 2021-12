Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un grand retour de Kingsley Coman au PSG ? La réponse !

Publié le 21 décembre 2021 à 0h15 par Th.B.

Bien qu’il ait dernièrement été question d’un éventuel retour de Kingsley Coman au PSG, l’ancien titi parisien aurait prévu une tout autre destination en cas de départ du Bayern Munich à savoir l’élite du football anglais.

« Le PSG restera toujours mon club de cœur. Pour moi, c’était la bonne décision de partir. Y revenir ? Non, c’est compliqué ». Voici le témoignage clair, net et précis que livrait Kingsley Coman en septembre 2020, soit quelques semaines après le sacre du Bayern Munich en Ligue des champions face au PSG au Final 8 de Lisbonne. Mais depuis, il semblerait que la donne ait changé. En effet, selon la version allemande de Foot Mercato , l’ailier du Bayern Munich verrait d’un bon oeil un retour au PSG alors que son contrat au sein du club bavarois arrivera à expiration en juin 2023. D’autant plus que du côté du PSG, il faudra sans doute trouver un remplaçant à Kylian Mbappé sur le départ pour le Real Madrid en fin de saison. En outre, la presse allemande révélait dernièrement que les discussions entre le Bayern Munich et le clan Coman avaient atteint une impasse. De quoi donner espoir au PSG ? Pas vraiment.

En cas de départ du Bayern, Coman songeait à la Premier League !