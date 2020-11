Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une avancée significative dans le dossier Pogba ?

Publié le 17 novembre 2020 à 8h30 par D.M.

Paul Pogba espèrerait toujours rejoindre le Real Madrid. Malgré les difficultés actuelles du milieu de terrain, Manchester United voudrait prolonger son contrat, mais un accord est loin d'être trouvé.

Le feuilleton Paul Pogba devrait être relancé. La presse espagnole avait indiqué que le Real Madrid avait mis de côté le dossier du joueur mancunien et privilégiait plutôt la piste menant à Eduardo Camavinga (Rennes). Mais ce sont ces mêmes médias espagnols qui ont relancé l’avenir de Paul Pogba ces derniers jours. As indiquait le 8 novembre dernier que l’international français n’aurait pas perdu espoir de rejoindre le Real Madrid lors des prochains mercatos. D’autant que sa valeur marchande ne cesse de baisser et atteindrait aujourd’hui les 60M€. Mais malgré les difficultés actuelles du joueur en Premier League, Manchester United n’aurait pas l’intention de se séparer de Paul Pogba.

Manchester United veut prolonger le contrat de Pogba, mais…

Sous contrat avec la formation mancunienne jusqu’en 2022, Paul Pogba ne vit pas la meilleure période de sa carrière. Blessé durant de longs mois la saison dernière, le joueur peine à retrouver son niveau. « C’est une période que je ne connaissais pas dans ma carrière. J’avais l’habitude de jouer et avoir du rythme. Là, je reprends mes sensations petit à petit, je me retrouve. Il faut faire des prestations comme ça (comme celle contre le Portugal), être consistant » a déclaré le milieu de terrain au micro de RTL . Malgré ses performances en demi-teinte, Pogba garderait la confiance de ses dirigeants. Selon les informations de Fabrizio Romano, Manchester United aurait toujours la volonté de conserver le champion du monde et de lui proposer un nouveau contrat. Toutefois, le journaliste du Guardian précise que les négociations ne sont, pour l’instant, pas à un stade avancé. Reste à savoir si les discussions s’intensifieront dans les prochaines semaines.