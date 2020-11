Foot - Équipe de France

Équipe de France : Paul Pogba dévoile ses ambitions pour l'Euro !

Publié le 15 novembre 2020 à 22h20 par La rédaction

Champion du monde et finaliste en titre de l'Euro, Paul Pogba s'offre un bol d'air avec l'équipe de France. Le milieu de Manchester United vise grand pour le prochain championnat d'Europe.