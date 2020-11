Foot - Équipe de France

Équipe de France : Le sélectionneur du Portugal prévient Deschamps !

Publié le 13 novembre 2020 à 22h40 par A.D.

Ce samedi, la France et le Portugal se disputeront un match décisif en Ligue des Nations. Interrogé en conférence de presse, Fernando Santos, le sélectionneur portugais, a annoncé la couleur.