Mercato - RC Lens : Un attaquant répond pour son avenir

Arnaud De Kanel

Le mercato ouvre ses portes ce lundi en France et le RC Lens risque d'en être l'un des principaux agitateurs. Le club artésien a besoin de liquidités et a budgeté pour plus de 100M€ de ventes cet été. Candidat à un départ, l'attaquant polonais Adam Buksa a été interrogé sur son avenir.

Recruté en 2022 en provenance de New England en MLS, Adam Buksa ne s'est jamais imposé au RC Lens. L'attaquant polonais a été prêté à Antalyaspor, ou il s'est bien relancé en inscrivant 16 buts en 33 matchs de championnat, lors du dernier mercato estival et son avenir demeure très incertain.

«Je ne me concentre pas sur le sujet de l’endroit où je jouerai la saison prochaine»

Adam Buksa se dit focalisé sur l'Euro avec la Pologne, repoussant une question sur son avenir. « Je ne me concentre pas sur le sujet de l’endroit où je jouerai la saison prochaine. Je suis focalisé sur l’équipe nationale et l’Euro, où nous voulons faire bonne figure. Nous voulons montrer que nous sommes capables de battre les meilleures équipes. Individuellement, je veux faire du mieux possible à chaque match que je jouerai », a-t-il déclaré en conférence de presse.

L'Euro comme vitrine ?