Mercato - PSG : Xavi Simons a pris une folle décision

C'est désormais officiel, Xavi Simons a été prêté au RB Leipzig pour une saison supplémentaire, toujours sans option d'achat. La fin d'un très long feuilleton qui a vu l'international néerlandais être envoyé dans plusieurs grands clubs européens, à commencer par le Bayern Munich. Marcel Schäfer, directeur sportif du RBL, confirme d'ailleurs cette situation.

C'est l'un des feuilletons de l'été qui a pris fin ce lundi sur le mercato du PSG. En effet, le RB Leipzig a officialisé le prêt de Xavi Simons qui jouera donc une seconde saison sous les couleurs du club allemand. Et pourtant, avant ce dénouement, il a longtemps été annoncé proche du Bayern Munich qui proposait en plus une grosse option d'achat alors qu'il n'y en a pas dans son prêt au RB Leipzig. Marcel Schäfer, directeur sportif du RBL, confirme d'ailleurs que Xavi Simons a recalé plusieurs grands clubs européens.

Leipzig confirme que Xavi Simons a recalé de grands clubs

« Xavi et le RB Leipzig - cela a tout simplement fonctionné dès le début. Il s'est rapidement développé ici pour devenir un pilier et l'un des meilleurs joueurs de la Bundesliga. Xavi a montré dans de nombreux matchs, et notamment lors de l'Euro 2024, qu'il est un joueur qui fait la différence. Il y a bien sûr encore plus de potentiel en lui, qui lui permettra d'atteindre le niveau supérieur. Nous sommes très heureux qu'il ait identifié le RB Leipzig comme la meilleure option pour ce développement et qu'il croie en nos objectifs ambitieux - malgré la sollicitation intensive d'autres clubs de haut niveau en Allemagne et à l'étranger », lâche dans un premier temps le dirigeant allemand sur le site officiel du RB Leipzig, avant de poursuivre.

«Toutes les parties concernées ont fait un travail vraiment solide»

« Xavi ne séduit pas seulement par sa vision du jeu, ses capacités balle au pied, sa vitesse ou sa capacité à marquer des buts. Il fait également preuve d'une mentalité de premier ordre, ne perd pas un ballon et veut toujours gagner. Avec cette attitude, il convient parfaitement au RB Leipzig ! Nous sommes très heureux d'avoir ajouté une nouvelle pièce importante au puzzle de l'effectif avec Xavi. Avec son nouveau prêt, toutes les parties concernées ont fait un travail vraiment solide », ajoute Marcel Schäfer.