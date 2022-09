Foot - Mercato - PSG

PSG : Voilà pourquoi il a claqué la porte du projet QSI

Publié le 28 septembre 2022 à 03h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il faisait office de remplaçant de luxe ces dernières années au PSG, Abdou Diallo a finalement décidé de changer d’air au cours du mercato estival. Le défenseur central sénégalais a été prêté avec option d’achat du côté du RB Leipzig, et il se livre sans détour sur de choix de carrière.

Au même titre que d’autres éléments indésirables du PSG tels que Mauro Icardi, Rafinha, Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Thilo Kehrer ou encore Idrissa Gueye, Abdou Diallo a été invité à changer d’air durant le mercato estival. Avec la nomination de Luis Campos en tant que conseiller sportif du PSG et l’arrivée de Christophe Galtier sur le banc, un grand ménage a été opéré durant l’été, et le défenseur sénégalais de 26 ans a finalement opté pour un prêt assorti d’une option d’achat de 25M€ au RB Leipzig.

« Je ne comptais pas rester pour ne servir à rien »

Dans un entretien accordé à Carré, Diallo justifie son choix de quitter le PSG cet été : « J'arrive dans ce mercato où je me dis : "Ça fait trois ans que je suis au PSG, il y a eu de super bons moments. Il y a eu une demi-finale de Ligue des Champions et une finale, et ce sont les deux meilleurs campagnes de C1 du club". Mais il y a eu des moments beaucoup plus difficiles, où je jouais moins, où j'étais blessé ou autre, et je sentais que j'arrivais au bout de quelque chose, et que je ne comptais pas rester au club pour ne servir à rien en fait. Et le mercato, tant que le championnat n'a pas commencé, c'est le moment où il faut aussi penser à soi. J'avais envie d'être important dans un projet, de compter et de pouvoir amener ma pierre à l'édifice », confie Abdou Diallo.

« J’ai eu pas mal de sollicitations »