Mercato – PSG : Une recrue provoque une grande révolution !

Souvent, dans les clubs, la concurrence entre gardiens est figée car la hiérarchie ne bouge pas. Au PSG, ce fut le cas de nombreuses saisons mais cette fois-ci tout a changé. Le recrutement de Matvey Safonov vient rabattre les cartes et Gianluigi Donnarumma a du souci à se faire.

Le PSG a été assez actif sur le mercato. Quatre joueurs sont arrivés au club : Matvey Safonov, Désiré Doué, Joao Neves et Willian Pacho. Pour le premier cité, de nombreuses interrogations sont apparues et le gardien de but acheté 20M€ est au centre d'une révolution.

«Personne ne m’a jamais dit que j’étais numéro 2»

Lorsque Matvey Safonov est arrivé au PSG, il avait rapidement mis les choses au clair : « Personne ne m’a jamais dit que j’étais numéro 2. Je viens à Paris pour me battre. Même s’ils m’avaient dit que j’étais numéro 2, je ne les aurais pas écoutés. Si on me place en numéro 2, ça ne sera pas facile pour le numéro 1… »

Aucune hiérarchie figée

Le Parisien révèle ensuite que si Matvey Safonov avait tenu de tels propos, c’était à cause des discussions eues avec le PSG avant sa signature. Les dirigeants parisiens ne lui auraient jamais indiqué qu’il partirait en tant que numéro 2, ni même en tant que numéro 1. La concurrence avec Donnarumma fera son œuvre et Safonov semble déterminer à jouer.