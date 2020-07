Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une prolongation imminente pour Mbappé ? La réponse !

Publié le 4 juillet 2020 à 9h15 par T.M.

En coulisses, le PSG cherche actuellement à obtenir la prolongation de Kylian Mbappé. Toutefois, cet aboutissement serait encore loin d’arriver. Explications.

Au PSG, on ne compte en aucun cas se séparer de Kylian Mbappé. Toutefois, il faut actuellement faire avec l’ombre du Real Madrid. Si une offensive des Merengue semble difficilement imaginable pour cet été, la tendance devrait largement être différente à l’été 2021. A ce moment, Florentino Pérez devrait tout faire pour tenter d’offrir Mbappé à Zinedine Zidane. Du côté du club de la capitale, on cherche cependant à riposter et pour cela, on voudrait notamment prolonger le champion du monde, actuellement sous contrat jusqu’en 2021. Ainsi, comme l’explique L’Equipe ce samedi, cela serait une priorité aux yeux du Qatar et cela ferait depuis octobre que Leonardo serait sur ce dossier XXL.

Mbappé prend son temps !

Leonardo arrivera-t-il à ses fins pour la prolongation de Kylian Mbappé ? Pour le moment, l’entourage de l’attaquant du PSG ne rendrait pas forcément la vie facile au directeur sportif. En effet, comme le développe le quotidien sportif, le clan Mbappé ne serait pas forcément pressé concernant cette prolongation. De quoi forcément contrarier Leonardo et le club de la capitale, décidés à régler au plus vite cette opération.