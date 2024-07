Mercato - PSG : Une grosse menace est confirmée à l’étranger !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Revenu au PSG l’été dernier puis prêté dans la foulée au RB Leipzig, Xavi Simons ne reviendra pas du côté du club de la capitale. L’avenir du prodige néerlandais devrait plutôt prendre place au Bayern Munich, qui ne lâche absolument rien dans l’optique d’obtenir sa signature. Explications.

Au cours de ce mercato estival, le PSG va devoir gérer plusieurs dossiers très importants. L’un d’entre eux sera évidemment l’avenir de Xavi Simons. Car si l’international Néerlandais avait été prêté au RB Leipzig cette saison, ce dernier ne souhaiterait pas retourner au sein de la formation de Luis Enrique…

Mercato : Il quitte le PSG et lâche une révélation https://t.co/oKsj0jmgMC pic.twitter.com/8gOAj4WCD6 — le10sport (@le10sport) July 3, 2024

Xavi Simons ne va pas retourner au PSG

De ce fait, Xavi Simons devrait de nouveau quitter le PSG cet été, une fois encore sous la forme d’un prêt. Mais cette fois-ci, une option d’achat, voire une option d’achat obligatoire pourrait être inclus dans le deal… Récemment, Sky Germany révélait que le Bayern Munich était disposé à proposer un prêt avec option d’achat obligatoire de 70M€ pour le milieu offensif de 21 ans.

Xavi Simons, priorité du Bayern Munich