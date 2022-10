Foot - Mercato - PSG

PSG : Une grande décision est confirmée pour l’avenir de Messi

Désireux de fixer au plus vite l’avenir de Lionel Messi en prolongeant son contrat qui arrivera à expiration en juin prochain, le PSG sait à quoi s’en tenir sur les intentions de son attaquant argentin. Ce dernier n’envisage pas d’amorcer les négociations avant la Coupe du Monde au Qatar en fin d’année.

Au même titre que Sergio Ramos dont le contrat arrivera à expiration en juin prochain, le PSG prévoit d’amorcer rapidement des négociations avec Lionel Messi. L’ancien joueur du FC Barcelone, bien plus en jambes cette saison, semble avoir néanmoins une autre priorité à l’esprit pour le moment.

Le journaliste de CBS Sports, Ben Jacobs, annonce ce lundi que rien ne sera amorcé entre le PSG et le clan Messi pour sa prolongation de contrat avant le mois de janvier prochain, après la Coupe du Monde au Qatar. Le club ainsi que l’attaquant argentin seraient très détendus malgré l’incertitude de la situation.

