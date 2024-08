Mercato - PSG : Une bombe lâchée par Luis Enrique ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Nommé sur le banc du PSG à l’été 2023, Luis Enrique a plutôt convaincu pour sa première saison à la tête du club de la capitale. Et alors que tout semble rouler pour le mieux, le technicien espagnol a lâché une réponse pour le moins énigmatique au moment d’évoquer une éventuelle prolongation de contrat… Suffisant pour remettre en question son avenir ?

Depuis le début de l’ère QSI au PSG et le rachat du club par le Qatar en 2011, pas moins de huit entraîneurs différents se sont succès sur le banc parisien. En clair, le poste manque encore de stabilité pour permettre au PSG de monter un projet durable, et l’arrivée de Luis Enrique il y a un an devait permettre de briser cette malédiction.

Mercato : Il peut décrocher un nouveau contrat grâce au PSG ! https://t.co/WpPEqSIOpf pic.twitter.com/nn9kwZt5mD — le10sport (@le10sport) August 23, 2024

Un avenir incertain pour Enrique ?

Mais l’ancien coach du FC Barcelone, engagé jusqu’en 2025 avec le PSG, n’a plus qu’un an de contrat au Parc des Princes. Et jeudi, lorsqu’il a été question d’évoquer son avenir en conférence de presse, Enrique a lâché une réponse assez troublante.

« Pas grand-chose à dire… »

« Je n'ai pas grand-chose à dire sur une prolongation, ça ne m'intéresse pas de faire des calculs. Je me concentre sur le match suivant et sur le plaisir que je peux avoir à travailler avec les gens du club. Mais je suis bien ici », a tout simplement indiqué Luis Enrique. Une manière de jeter un énorme froid sur son avenir au PSG ?