Mercato - PSG : Un transfert XXL déjà confirmé pour cet hiver ?

Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance ces dernières semaines dans le viseur du PSG qui envisage de le recruter au mercato de janvier, João Félix semble effectivement se rapprocher d’un transfert comme l’a clairement indiqué l’Atlético de Madrid. Et l’attaquant portugais a également fait une point sur sa situation incertaine… De bon augure pour le PSG ?

Désireux d’attirer du sang neuf à plusieurs postes durant le mercato de janvier, et notamment dans le secteur offensif, le PSG est annoncé avec insistance sur les traces de João Félix (23 ans). L’attaquant portugais est en rupture totale avec l’Atlético de Madrid, et Luis Campos envisage donc de sauter pour l’occasion pour l’attirer au Parc des Princes. D’ailleurs, les Colchoneros ont confirmé le départ probable de Félix en janvier…

« Il va partir »

Interrogé par TVE, Miguel Ángel Gil, le président de l’Atlético de Madrid, a confirmé la tendance pour João Félix : « Il est le plus grand pari que le club ait fait. Je pense qu'il a le plus haut niveau du monde, mais pour des raisons qu'il ne vaut pas la peine d'exposer maintenant, la relation entre l'entraîneur et lui n'est pas bonne, ni sa motivation. La chose raisonnable est de penser qu'il va partir, même si j'aimerais qu'il continue, mais ce n'est pas l'idée du joueur ». Une excellente nouvelle en perspective pour le PSG.

Félix décidera après le Mondial