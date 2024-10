Mercato - PSG : Un transfert inespéré à 70M€ ?

Arnaud De Kanel

Recruté par le PSG à l’été 2023, Randal Kolo Muani peine à s’imposer sous les ordres de Luis Enrique. Malgré son statut d’international français et les attentes placées en lui, l’attaquant de 25 ans reste souvent cantonné au banc de touche, ne bénéficiant que de rares apparitions dans le onze de départ. Cette situation n’est pas passée inaperçue outre-Manche. Manchester United, toujours à la recherche de solutions offensives, surveillerait de près l’évolution du dossier et serait prêt à formuler une offre de 70M€.

À l’été 2023, le PSG a choisi de clore le chapitre Neymar. Le Brésilien, l’une des plus grandes stars du club ces dernières années, a pris la direction de l’Arabie saoudite en s’engageant avec Al-Hilal, dans le cadre d’un transfert estimé à 90M€. Une somme conséquente que le club de la capitale n’a pas tardé à réinvestir. Avec cet argent, Paris a décidé de miser sur Randal Kolo Muani, l’attaquant français qui avait marqué les esprits lors de la dernière Coupe du monde. Mais le buteur tricolore n'a jamais su s'imposer au PSG et il pourrait rebondir à Manchester United.

Kolo Muani n'y arrive pas au PSG

Randal Kolo Muani connaît un début de parcours plus compliqué que prévu. Pourtant, avec l’absence prolongée de Gonçalo Ramos, touché à la cheville depuis le 16 août lors de la victoire face au Havre (4-1), beaucoup s’attendaient à voir l’international français s’imposer en pointe de l’attaque. Mais la réalité est tout autre. Sous la direction de Luis Enrique, l’ancien Nantais peine à s’imposer comme un titulaire indiscutable. Loin de profiter de l’opportunité offerte par la blessure de Ramos, Kolo Muani doit se contenter de brèves apparitions en cours de match. Le match nul face à l’OGC Nice (1-1) dimanche dernier a encore confirmé cette situation délicate : l’attaquant parisien, titularisé d’entrée, a été remplacé dès la mi-temps par son entraîneur, signe d’un manque de confiance qui pourrait peser lourd pour la suite de la saison. Un rebond en Angleterre pourrait s'offrir à lui.

United prêt à mettre 70M€

Selon les informations révélées par L’Équipe, Randal Kolo Muani réfléchirait sérieusement à un départ du Paris Saint-Germain, où son aventure pourrait déjà toucher à sa fin. Et si sa prochaine destination se trouvait du côté de la Premier League, plus précisément à Manchester United ? D'après les sources du média CaughtOffside, les Red Devils auraient un intérêt concret pour l’ancien buteur de l’Eintracht Francfort. Le club mancunien cherche à renforcer son secteur offensif avec un attaquant plus aguerri que le jeune Rasmus Højlund ou Joshua Zirkzee. Manchester United évaluerait le profil de Kolo Muani à hauteur de 70M€.