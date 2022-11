Mercato - PSG : Un transfert de Mbappé cet hiver ? La réponse

Arnaud De Kanel

Très tôt cette saison, la rumeur d'un départ de Kylian Mbappé au mercato d'hiver a pris de l'ampleur. Comme révélé par le10sport.com, un différend financier serait à l'origine du mécontentement de la vedette parisienne. Or, l'hypothèse d'un transfert cet hiver serait quasi-impossible en raison du Mondial au Qatar où brille Mbappé.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Kylian Mbappé souhaite quitter le PSG cet hiver à cause d'un différend financier. Or, ce sera très compliqué pour lui de partir cet hiver car il y a le Mondial et le PSG ne veut pas le voir partir.

« Il est uniquement concentré sur la Coupe du monde »

De nouveau brillant avec les Bleus , Kylian Mbappé cartonne au Mondial avec l'équipe de France qui semble armée pour aller loin. C'est pour cette raison qu'un départ lors du mercato hivernal serait pratiquement impossible d'après le journaliste Fabrizio Romano. « Kylian Mbappé a fait les gros titres en début de saison car il n'était pas satisfait de certains aspects de sa situation au Paris Saint-Germain, mais pour l'instant il est uniquement concentré sur la Coupe du monde » a-t-il assuré pour Caught Offside .

« Le PSG garantit qu'il n'est pas à vendre »