Mercato - PSG : La guerre est déclarée pour ce crack à 25M€

A en croire la presse italienne et espagnole, le PSG aurait activé la piste menant à Arda Güler. Agé de 17 ans, ce jeune milieu de terrain dispose d'un contrat jusqu'en 2025 avec Fenerbahçe et serait courtisé par les plus grandes équipes européennes. La bataille est lancée dans ce dossier, valorisé à 25M€.

Le bling-bling, c'est terminé au PSG pour reprendre les dires de Nasser Al-Khelaïfi. Arrivé cet été pour s'occuper notamment du recrutement, Luis Campos souhaite, désormais, s'attacher les services de joueurs dévoués. Alors que le mercato hivernal approche, le Portugais s'attaque à un nouveau terrain de chasse, des jeunes pépites en post-formation.

Le PSG s'attaque à Arda Güler

La dernière piste en date se nomme Arda Güler. Agé de 17 ans, le jeune milieu de terrain est suivi par le PSG depuis plusieurs semaines. Selon les informations d' As, Luis Campos aurait récemment contacté le Fenerbahçe pour discuter de sa situation, lui qui dispose d'un contrat jusqu'en 2025.

Barça, Bayern Munich... Les plus grands le suivent

Mais à en croire le média espagnol, Arda Güler est destiné à rejoindre un cador européen en 2023. En plus du PSG, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, Liverpool et le FC Barcelone garderaient un œil sur ce milieu de terrain, qui compte déjà deux buts en Süper Lig cette saison. Dans ce dossier Güler, Fenerbahçe réclamerait 25M€. Les paris sont ouverts.